أسعار السيراميك والبورسلين.. اعرف الفرق واختار الأنسب

يهتم مالكو الشقق بمرحلة اختيار الأرضيات لأنّها من أهم المراحل الخاصة بتحديد ملامح الشقة الأساسية عند تشطيب الشقة، وتختلف طريقة تركيب السيراميك عن البورسلين ولكل منهما صفات مختلفة أوضحتها المهندسة ندا هشام خلال حديثها لـ«الوطن» على النحو التالي:

يتميز السيراميك بأن سعره أقل من البورسلين، ومن الأفضل أن يتمّ تركيبه في الحمامات والمطابخ عن البورسلين الذي قد يتسبب في الانزلاق لأن خامته ملساء، وأبرز عيوبه أنه معرض لوجود بقع وتكون لمعته أقل.

وتابعت مهندسة الديكور، أنّ البورسلين يتم حرقه في أفران على درجة حرارة أعلى بشكل كبير من السيراميك، ووقت أطول مما يكسب البورسلين صلابة ومتانة أكبر من السيراميك، وهو مقاوم للبقع، وفي حال التعرض لأي كسر أو تشقق يمكن خلع هذا الجزء وتركيب بديل بسهولة ودون أي عوائق، لكن سعره أغلى مقارنة بالسيراميك.

أسعار السيراميك والبورسلين

وتراوح سعر متر السيراميك بين 40 جنيهًا حتى 600 جنيه باختلاف النوع وإذا كان مصري أو مستورد، أما البورسلين تراوح سعره بين 100 جنيه حتى 700 جنيه باختلاف النوع والشكل.

فيما قال مهندس الديكور مصطفى نوح إنَّ «تركيب السيراميك أو البورسلين على الأرضيات يتمّ من خلال فرش رمال ثم مونة، ويتم وضع السيراميك وفي حال تركيب البورسلين يتم استخدام المادة اللاصقة على البلاطة ثم المونة ووضعها على الأرضية مع مراعاة الفواصل، وفي النهاية يتم شراء جراوت -ماده سقية- لملء الفراغات».

ونصح المواطنين بالتأكد من «عدم تركيب بلاط مشروخ أو مكسور، والتخبيط على السيراميك لمعرفة إذا كان تحته فارغ أم لا، فإذا كان الصوت مثل الطبل يكون ذلك دليل على أن تحته فاضي مما يعرض البلاطة للكسر بعد ذلك وإذا كان مكتوم دل على وجود مونة أسفله».