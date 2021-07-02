استمرار تحويلات المدارس حتى 15 أغسطس.. اعرف الخطوات والضوابط

تبدأ الإدارات التعليمية المختلفة، غدًا السبت تنفيذ التعليمات الخاصة بشأن تحويلات الطلاب بين المدارس، في ضوء القرارات الوزارية الصادرة بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة والتعديلات الخاصة بها، والتي بدأت رسميًا من أول شهر يوليو 2021، وفعليًا من غد السبت، وتستمر لمدة شهر ونصف، تنتهي في 15 أغسطس 2021، بمختلف المراحل التعليمية، وفي ضوء الكثافات المسموح بها في المدارس، وترتيب الطلبت حسب عمر الطالب.

ضوابط تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة:

1- يتم التحويل بين المدارس داخل الإدارات وبين الإدارات داخل المديرية بداية من أول يوليو، وتستمر حتى 15 أغسطس 2021.

2- تقدم طلبات التحويل مباشرةً من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية.

3- تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التي تقدم إليها برقم مسلسل في سجل خاص.

4- بعد غلق باب قبول الطلبات لا يسمح بقبول طلبات جديدة، وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات وترتيبها من الأكبر إلى الأصغر سناً.

5- يتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب المقبول تحويلهم إلى شؤون الطلبة بالإدارة لاعتمادها، ويتم إعلان الموافقة على قبول الطلبات خلال 15 يوماً من غلق باب التحويلات.

6- التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن مع ضرورة مراعاة شرط الكثافة فقط.

7- ضرورة الالتزام بأحكام المادة (24) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2008 عند التحويل في حالة وجود نزاع بين الأب والأم.

تحويلات المدارس التجريبية

يرغب عدد من أولياء أمور التلاميذ والطلاب في إجراء التحويلات بين المدارس التجريبية، أو من المدارس الخاصة إلى التجريبية، أو من التجريبية إلى الخاصة أو من التجريبية إلى الحكومية ويتم ذلك من خلال:

- يبدأ التسجيل 1 يوليو، وينتهي يوم الأحد 15 أغسطس.

- التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة، لحساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2021 إلكترونيًا.

- يجرى إعلان نتيجة التحويلات 1سبتمبر.

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم ببني سويف على أن المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي) والمرحلة الإعدادية والثانوية، مؤكدة على أن استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

استثناءات مواعيد تحويلات المدارس

واستثنت الضوابط من ميعاد التحويل حالات معينة، مثل وفاة ولي الامر، أو النقل الإداري لولي الأمر من محافظة لأخرى، أو حدوث كارثة للأسرة.