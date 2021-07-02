عاجل.. مصرع شخص وإصابة 26 في تصادم 5 سيارات بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 26 آخرين، اليوم، في تصادم 5 سيارات بطريق «سرابيوم»، علي بعد 5 كيلو مترات من طريق الاسماعيلية الصحراوي بدائرة مركز فايد.

تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة بتصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أجرة وأخرى ملاكي علي طريق الإسماعيلية الصحراوي، وتسبب الحادث في تصادم سيارتين آخرتين بنفس مكان الحادث ما نتج عنه وفاة شخص وإصابة 26 آخرين.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 14 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين في حالة مستقرة عدا 4 أشخاص تم دخولهم غرف العمليات لاجراء الجراحات اللازمة لهم، وأضافت المصادر أنه تم إجراء كافة الفحوصات والتحاليل والأشعة للمصابين فور وصولهم وتم وضعهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء.

وجرى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث فيما تم التحفظ على جثة المتوفي في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى لحين تسليمها لذويها.