استقرار حالة المصابين في حادث أتوبيس الإسماعيلية

قالت مصادر طبية بمجمع الإسماعيلية الطبي، إن الحالة الصحية لغالبية الأطفال المصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات، مستقرة، مؤكدة أن الأطفال خضعوا للعلاج والفحوصات الطبية اللازمة فور وصولوهم للمجمع.

وأضافت المصادر أن جميع الأطفال تم وضعهم تحت الملاحظة لمتابعة حالتهم الصحية بعد إجراء التحاليل والأشعة والفحوصات الللازمة، مؤكدة خروج عدد كبير منهم، اليوم الخميس، بعد استقرار الحالة لعدم الاحتياج إلى استمرار البقاء في المستشفي.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا بانقلاب اتوبيس رحلات يضم عدد من الأطفال متجهين إلى أحد شواطئ فايد، ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 18 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلي مجمع الاسماعيلبة الطبي لتلقي العلاج.

واستدعى الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أطقم التمريض والأطباء بعد غعلان حالة الطوارئ القصوى لضمان سرعة التعامل مع مصابي الحادث وانتقل وةكيل الوزارة إلى المجمع للإشراف علي وصول الاطقم الطبية والإدارية لدعم فرق النوباتجية وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين في الحادث.

وأكد بيان رسمي صادر عن هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، أمس، أنه تم التعامل الطبي مع المصابين طبقا للبروتوكولات المعتمدة في حالات الطوارئ واستدعاء كافة الأطقم الطبية والإدارية.

وأضاف البيان أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع المصابين ووضعهم تحت الملاحظة حتى استقرار حالتهم الصحية ودخول بعض المصابين غرفة العمليات لإجراء التداخلات الجراحية المطلوبة.