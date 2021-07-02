4 مكاسب حققها تامر حسني للسينما عبر أحدث أفلامه «مش أنا».. اعرفها

حقق فيلم «مش أنا» للمخرجة سارة وفيق، بطولة النجم تامر حسنى، نجاح جماهيرى كبير منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية، حيث تصدر شباك التذاكر بـ12 مليون جنيه مصرى بعد 9 أيام من طرحه بالسينمات المصرية، فضلاً عن تضمنه لجرعة مكثفة من الكوميديا التي تحمل رسالة واضحة في طيات أحداثها.

واستطاع تامر حسني تحقيق 4 مكاسب للسينما عبر فيلمه الجديد «مش أنا»، وذلك بنحو:

- منح فيلم «مش أنا» قبلة الحياة للسينما المصرية التي ما زالت تعمل بـ50% من طاقتها الاستيعابية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، حيث نجح الفيلم في حصد 12 مليون جنيه بعد 9 أيام من عرضه، وهو رقم كبير مقارنة بايرادات فيلم «أحمد نوتردام» للنجم رامز جلال الذي حقق 18 مليون جنيه بعد 7 أسابيع من عرضه، فضلاً عن تحقيق فيلم «مش أنا» لإجمالي إيرادات بلغت 55 مليون جنيه مصري في الدول العربية وفقاً لما أعلنه حسنى استناداً إلي بيان شركة «إن ستارز» المسئولة عن توزيع الأفلام العربية.

المخرجة سارة وفيق

- قدم تامر حسنى أوراق اعتماد المخرجة الواعدة سارة وفيق، وذلك رغم اقتصار رصيدها السينمائي كمخرجة علي فيلم «علي وضعك»، من بطولة أحمد سعد، وهو الفيلم الذي لم يحقق نجاحاً كبيراً في السينمات، حيث اكتفي بتحقيق 871 ألف و241 جنيه.

- أعاد تامر حسنى الفنانة حلا شيحا للسينما بعد غيابها عنها لما يزيد عن 15 عام، وذلك بعد مشاركتها فى بطولة فيلم «كامل الأوصاف» أمام المطرب الراحل عامر منيب عام 2006، حيث أعلنت اعتزالها التمثيل عقب هذه التجربة السينمائية لتقرر العودة للوقوف أمام الكاميرات مجدداً قبل أعوام عدة.

رسالة فيلم مش أنا

- حمل الفيلم رسالة واضحة تدعو إلي عدم الاستسلام للمرض مع ضرورة التمسك بأحلامنا مهما كانت الصعوبات والمعوقات، وذلك من خلال شخصية «حسن» وأدي دورها تامر حسنى بعد إصابته بمرض نادر، إلا أنه يحاول التغلب علي مرضه عبر أحداث الفيلم إلي أن ينجح في تحقيق حلمه مع نهاية الفيلم.

ويشارك في بطولة فيلم «مش أنا» سوسن بدر، ماجد الكدوانى وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار ومحمد عبدالرحمن.