نشاط مستشفيات دمياط في 6 شهور.. تعرف عليها في 10 أرقام

أصدرت مديرية الشئون الصحية في محافظة دمياط بياناً، قبل قليل، أعلنت فيه عن نشاط المستشفيات التابعة لها خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2021، في الوقت الذي تواصل فيه الفرق الطبية أعمال تطعيم العاملين بالإدارات التعليمية في كفر سعد وميت أبو غالب، بالجرعة الثانية من لقاح سينوفارم، حفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل وبعد التطعيم .

وناشد الدكتور إيهاب محمود، المشرف العام على مقرات ومراكز التطعيم باللقاح والفرق المتنقلة، المواطنين ضرورة التسجيل لتلقي اللقاح على موقع الوزارة، لضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم، وسرعة محاصرة الفيروس.

686 ألف عدد المترددين على العيادات الخارجية

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، نشاط قطاع المستشفيات في مختلف مراكز ومدن دمياط، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2021:

- بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 686085 حالة

- بلغ عدد المترددين على أقسام الطوارئ والاستقبال 320573 حالة.

- بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2021 الماضي، 163314 عمليه جراحية.

- عدد مرضى الرعاية المركزة 20322 حالة.

- بلغ عدد مرضى القسم الدخلى 88822 حالة.

-عدد الأطفال المبتسرين خلال هذه الفترة 3264 طفلاً.

- تم إجراء أشعة بمختلف أنواعها لعدد 177830 حالة.

- إجراء عدد جلسات غسيل كلوي بلغت 54774 حالة.

- عدد جلسات العلاج الطبيعي 19077 حالة.