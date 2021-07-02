نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021 (فيديو)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن نتائج الاختبارات النهائية للعام الدراسي الجاري 2020/2021 ستكون في الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، لجميع الصفوف الدراسية التي أدت الاختبارات النهائية من الصف «4 – 12»، (بمن فيهم طلاب الصف الثاني عشر الثانوية العامة)، حيث إن نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021 سيتم الإعلان عنها من خلال التسجيل عبر رابط وزارة التعليم الإماراتية.

نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021: الإعلان خلال الأسبوع الجاري

وأوضحت المؤسسة أن الامتحانات التحسينية الخاصة بطلبة الصف الثاني عشر، سيتم الإعلان عن تفاصيلها «بُعيد» الإعلان عن النتائج النهائية، والمقرر الإعلان عنها في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، مع نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021.

وأضافت المؤسسة بأنها سارت وفق خطة وضعتها مسبقا خاصة بالاختبارات التعويضية للطلبة الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى منصة الامتحان بسبب خلل فني أو بسبب غياب مبرر، وستعمل على إعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من يوليو.

ويمكن الاستفسار عن نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021 من هــنــــا.

أما عن خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021:

- قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

- الدخول إلى موقع معلوماتي الإلكتروني.

- الدخول إلى الحساب الخاص بكلمة المرور واسم المستخدم.

- من الممكن أن يتم تفعيل الرابط الجديد ليتم الحصول على نتائج الصف الثاني عشر عن طريق رقم جلوس الطالب فقط.

يشار إلى أن نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021 سيتم الإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي، تنظمه وزارة التربية والتعليم الإماراتية، ستوضح من خلاله نسبة النجاح وأسماء العشرة الأوائل على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم تقديم التهاني والتبريكات لجميع الطلاب بكافة الصفوف الدراسية.