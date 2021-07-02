6 إصدارات من وحي جمهرة أعلام الأزهر الشريف في معرض الكتاب (صور)

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، عن مشاركة سلسلة من الإصدارات التي خرجت من رحم موسوعته الكبرى «جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين»، في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتتكون الموسوعة الأم من 10 مجلدات كبار، والتي صدرت عن مكتبة الإسكندرية، اشتملت على توثيق ودراسة لعلماء الأزهر الشريف من وفيات سنة 1300 هجري الموافق 1882 ميلادي إلى وفيات 1439 هجري الموافق 2018 ميلادي، ضمت الموسوعة 2500 شخصية أزهرية من المصريين وغير المصريين، والتي تعد المنبع الفياض، والبحر الزاخر الكبير، والذي يدل دلالة واضحة على أن هذا الكتاب هو أكبر عمل علمي عن الأزهر الشريف عبر تاريخه الممتد، بل نقطة فارقة في تاريخه العريق.

ومن هذه الموسوعة خرجت سلسلة من الإصدارات تحت عنوان «من وحي جمهرة أعلام الأزهر الشريف»، الإصدار الأول: كتاب جمهرة الأزهريين الوسطى للدكتور أحمد نبوي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وهو اختصار وتهذيب وترتيب لتراجم أعلام الأزهر الشريف، التي وردت في موسوعة «جمهرة أعلام الأزهر الشريف»، وقد احتوى المختصر على استيعاب كل المسائل العلمية والفوائد والمواقف الموجودة في الأصل باختصار وافٍ غير مخل، مع اختصار مقدمة الأصل وإعادة ترتيبها على ستة فصول، مع ذكر كل تراجم الأصل، وزيادة ثلاث عشرة ترجمة جديدة.

الإصدار الثاني: كتاب جمهرة الأزهريين الصغرى للدكتور أحمد نبوي، وهو اختصار أيضاً للجمهرة الكبرى، ويحتوي على التراجم مختصرة دون البحوث والمسائل.

الإصدار الثالث: كتاب جمهرة الأزهريين في قرية شطورة للباحث حسين أحمد القاضي، وهو ترجمة لمئة وخمسة أزهري خدموا العلم، وأسهموا في بناء النهضة العلمية بقرية شطورة.

الإصدار الرابع: جمهرة الأزهريين في المنيا لـ أحمد إبراهيم أحمد علي الأزهري، وقد جمعت فيه تراجم العلماء الأزهريين الذين خرجوا من محافظة المنيا، وانطمست آثارهم واندثرت سيرهم، وذلك جرياً على عادة أكبار علماء الأمة في ذلك، وبذلك يكون برا ووفاءً وعرفانا لهؤلاء الأعلام.

الإصدار الخامس: قيمة الوطن في ضوء سير أعلام الأزهر الشريف للشيخ إبراهيم شعبان المرشدي، وهو دراسة تأصيلية تاريخية نرى فيه لمحة عابرة من حقائق الشرع الشريف التي تشير إلى محبة الوطن والانتماء إليه، والتي قام بخدمتها علماء الإسلام عبر التاريخ، نرى فيه كيف فهم ذلك علماء الأزهر الشريف جيلاً بعد جيل، وقرنا بعد قرن، وكيف أحبوا أوطانهم وعشقوها، ودعوا الناس إلى محبتها والدفاع عنها، وعلمونا أن سعادة الدين والدنيا في حب الوطن وخدمة البلاد والعباد.

الإصدار السادس: «مشاهد الجلال: صفحات من جهود الأزهريين في صناعة الحضارة وعمارة الأرض وبناء الإنسان والسير إلى الله تعالى» الدكتور أحمد نبوي والباحث أحمد إبراهيم، وقد استقصينا فيه الأخبار والقصص والحكايات والنقول من خلال جمهرة أعلام الأزهر الشريف، وغيرها من الكتب والموسوعات التي وقفنا عليها والتقطنا من جواهرها صفحاتٍ من جهود الأزهريين في صناعة الحضارة وعمارة الأرض وبناء الإنسان والسير إلى الله تعالى.