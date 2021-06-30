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رئيس جامعة الأزهر يعتمد نتيجة كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء

كتب:

إسراء سليمان
08:30 م | الأربعاء 30 يونيو 2021
الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة  الأزهر

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة  الأزهر

اعتمد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، اليوم، نتيجة كلية العلوم الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء للعام الخامس على التوالي كأول كلية تنتهي من تصحيح ومراجعة واعتماد نتيجتها، ووجه الشكر لجميع إدارة  الكلية، برئاسة الدكتور نصر الدين خضري عميد الكلية، على التزامهم بأداء الامتحانات في ظل جائحة كورونا.

من جانبه، وجه الدكتور نصر الدين خضري، عميد الكلية، التهنئة لرئيس الجامعة بتجديد الثقة رئيسا لجامعة الأزهر، موجها له جزيل الشكر هو ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام، على دعمهم له في سبيل تحقيق هذا النجاح الدائم والمستمر على مدار خمس سنوات متصلة.

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