الأزهر يخصص ركنا للفتوى في معرض الكتاب 2021 «صور»

تشارك مؤسسة الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام حاليًا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويمثل جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، جميع الجهات التابعة له، ويوجد بالجناح منفذا لبيع الكتب ومتحف المخطوطات وجامعة والأزهر وركن الطفل، وبيت الزكاة، وركن الخط العربي، ويقوم خطاط بكتابة أسماء الزائرين في لوحات صغيرة ويسلمها لهم، كما يقدم جناح الأزهر الشريف خدمة «ركن الفتوى» لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال العلماء المتخصصين الموجودين بالجناح للرد على أي فتاوى للجمهور.

ويشهد الجناح إقبالًا كبيرًا من الزوار، خاصة من الدول الإسلامية والعربية، كما حرص الزوار على التقاط الصور التذكارية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، افتتح أمس الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتجمع الخامس.

وبدأ معرض الكتاب، اليوم، في استقبال الزوار من العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساء، وشهد اليوم الأول من المعرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الجمهور.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين في تصريح لـ «الوطن»: إن الإقبال على حجز تذاكر المعرض عبر البوابة الرقمية، فاق كل التوقعات، إذ تجاوز حجز التذاكر 125 ألف تذكرة دخول للمعرض، كما شهدت المنصة زيارات تجاوزت الـ 58 مليون زيارة.

ويشارك في المعرض 1218 ناشر ا وتوكيلًا مصريًا وأجنبيًا، وتشارك 25 دولة في المعرض.