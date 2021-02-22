«تسويق السياحة»: مطار الأقصر يستقبل غدا أول رحلة من الشارقة

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن مطار الأقصر سيستقبل مساء غد الثلاثاء أول رحلة قادمة من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تقل عددا من سياح دول جنوب شرق آسيا، وأضاف لـ«الوطن»، أن تلك الرحلة هى الأولى من دول الخليج العربى إلى الأقصر منذ بدء جائحة كورونا فبراير الماضي، لافتا إلى أن اللجنة ومسؤولي محافظة الأقصر سيكونون فى استقبال تلك الرحلة.

سياح دول جنوب شرق آسيا

وأشار إلى أن تلك الرحلة مهمة جدا حيث إن غالبية سياح دول جنوب شرق آسيا مثل الهند واليابان والصين وكوريا الجنوبية يأتون إلى مصر عبر الرحلات القادمة من دول الخليج العربى، موضحا أنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيا من الشارقة للأقصر تقل سياحا من مختلف دول العالم.

وأوضح أن توقيت تلك الرحلة له مدلولات إيجابية كبيرة، حيث إنها أول رحلة شارتر يتم تسييرها للأقصر من دول العالم منذ جائحة كورونا، ما يدل على وجود ثقة كبيرة في الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالمدن السياحية بالصعيد، موضحا أن الأقصر وأسوان من أقل محافظات مصر إصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن القطاع السياحى بالصعيد يأمل فى زيادة مثل تلك الرحلات خلال الشهور المقبلة.

وطالب رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية وزارة السياحة بالسماح للسياح الوافدين للأقصر عبر رحلات الطيران الشارتر إجراء تحليل pcr في المطار إذا لم يكن قد أجراه فى بلده قبل السفر، أسوة بما يتم بمطارات شرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى علم من إجراء السياح لهذا التحليل بالمطار مقابل 30 دولارا، موضحا أن تلك الإجراءات البسيطة يكون لها تأثير إيجابي على الحركة السياحية الوافدة.

وأشار عثمان إلى أن نسب الإشغالات بالفنادق العائمة والثابتة بدأت فى التراجع حاليا، خاصة مع قرب بدء الفصل الدراسى الثانى وانتهاء مبادرة «شتى فى مصر»، موضحا أن هناك أعدادا جيدة من السياح الأجانب ما زالوا يأتون من الغردقة لزيارة المزارات الأثرية والثقافية بالأقصر عبر الرحلات اليومية البرية.