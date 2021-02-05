رئيس «تسويق السياحة»: 193 ألف سائح زاروا الأقصر عبر الرحلات البرية

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا الأقصر قادمين من الغردقة عبر الرحلات البرية اليومية "over day"، خلال الفترة من أغسطس الماضى وحتى نهاية يناير2021؛ بلغت نحو 193 ألف سائح، وفقا لإحصاءات وزارة السياحة والأثار.

وأكد عثمان، لـ«الوطن»، أن هذا الرقم مؤشر جيد على اهتمام السياح الأجانب بزيارة المزارات الأثرية والثقافية خلال زيارتهم للمدن الشاطئية.

وأشارعثمان إلى أنه منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر يوليو الماضي، لم يستقبل مطارالأقصر أي رحلات نظرًا لأن الدول المصدرة للسياح إلى الأقصروأسوان، كانت الأكثر تأثرا بتداعيات جائحة كورونا صحيا وإقتصاديا، مؤكدا ضرورة تنظيم حملات ترويجية وتسويقية قصيرة وطويلة المدى فى الأسواق التقليدية في أوروبا وأسيا وأمريكا لجذب السياح إلى زيارة مدن الصعيد السياحية إضافة إلى القاهرة حيث يرتبطون ببرنامج سياحي واحد.

تراجع إصابات كورونا في الأقصر وأسوان مؤشر إيجابي

وأوضح عثمان أن تراجع إصابات كورونا بين سكان محافظتي الأقصروأسوان عامل إيجابى فى الاتصالات المباشرة، التي تجريها لجنة تسويق السياحة مع وكلاء السياحة الأجانب الذين يهمهم أن يأتي سائحيهم لمقاصد آمنة صحيا، مشيرا إلى أن كل المنشآت السياحية والفندقية التزمت منذ بدء استقبال النزلاء بكل الإجراءات الاحترازية، والوقائية وضوابط التشغيل، وهو ما جعل المجلس الدولى للسياحة والسفر يمنح المقصد السياحي المصري خاتم «السفرالآمن»، متوقعا أن يشهد الموسم الشتوي المقبل زيادة كبيرة في أعداد السياح الوافدين إلى مصر بصفة عامة وإلى الأقصر وأسوان بصفة خاصة.

وأكد أن تواجد المصريين في الأقصر، خلال إجازات منتصف العام، ساعد بقوة في انتعاش إشغالات الفنادق خاصة الفنادق العائمة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية؛ لتكون طوال العام بدلا من الاعتماد علىها خلال مواسم الاجازات أوفى أوقات الأزمات، موضحا أن بعض الدول المتقدمة سياحيا تعتمد في جزء كبير من دخلها السياحي على حركة السياح المحليين.