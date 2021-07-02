ينتظر 750 ألف طالب وطالبة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 جميع المحافظات، فور ظهورها بعد ما يقرب من 10 إلى 12 يومًا، بحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أعمال الامتحانات أمس.

ووفرت الوزراة للطلاب خلال الامتحانات كافة الإجراءات الاحترازية طوال أيام الامتحانات من خلال الكمامات الطبية وأكياس الجيل المطهرة، حرصا على عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخصصت الوزارة رابطا لنتيجة الدبلومات الفنية 2021، فور ظهورها، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة، التي تتبعها وزارة التربية والتعليم لإعطاء الطلاب حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وأدى طلاب الدبلومات الفنية، أعمال الامتحانات في 3111 لجنة امتحانية، مخصصة للطلاب في تخصصات الصناعي والزراعي والسياحي والفندقي، وفي أجواء عادلة لكل الطلاب، حيث راقب الامتحانات ما يقرب على 212 ألفا و951 موظفا، ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان في الامتحانات.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 جميع المحافظات

وشرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب يمكنهم الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات وكافة التخصصات، عبر رابط خصصته لذلك.

ويمكن للطلاب الدخول إلى هذا الرابط، وكتابة رقم الجلوس ثم اختيار الشعبة التي ينتمي إليها «صناعي - زراعي - سياحي - فندق»، لتظهر له النتيجة وذلك فور اعتمادها من الوزارة.

واتسمت أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بالسهولة واليسر على كافة الطلاب، فضلا عن عدم وجود حالات للغش كما كان يحدث سابقا، نظرًا للأسلوب العلمي الذي تتبعه الوزارة في وضع الامتحانات والأسئلة سعيا منها لتحقيق المرجو من العملية التعليمية التي تهدف إلى فهم مخرجات التعلم وليس الحفظ والاسترجاع كما كان يحدث سابقا، مواكبة لسوق العمل وسعيا لتحسين جودة التعليم في مصر.