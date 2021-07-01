تعرف على موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يتساءل أولياء أمور والطلاب، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021، حيث اختتم الطلاب بجميع تخصصاتهم (زراعي -صناعي - تجاري - فندقي) الامتحانات اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة، داخل المديريات التعليمية ولجان السير والمراقبة والكنترولات، لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الامتحانات سارت دون مشكلات، لافتا إلى أن غرفة عمليات بوزارة التعليم تابعت منذ اليوم الأول سير الامتحانات ووصول أوراق الأسئلة والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان، من تسليم كمامة طبية يوميا، وكيس جيل مطهر، لاستخدامه في أثناء الامتحان، مشيراً إلى أن أعمال تقدير درجات «تصحيح» امتحانات الدبلومات الفنية في الكنترولات مستمرة منذ يوم السبت الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة، مشيرة إلى أن عدد من ترشحوا هذا العام لتقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات حوالي 50 ألف عضو.

وأكد نائب وزير التعليم الفني، أن أعمال التصحيح تسير على أكمل وجه بنزاهة ودقة شديدة، مشيراً إلى أنه بمجرد الانتهاء من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية في جميع الكنترولات، وانتهاء عمليات رصد الدراجات والمراجعة النهائية، سيجري اعتماد النتيجة وإعلانها.

نائب وزير التعليم الفني: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال أسبوعين

وعن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، قال مجاهد، إنه من المقرر أن تعلن النتيجة بعد نحو 10 أو 12 يوما من انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لهذا الأمر، وسيتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا استعدادا لإعلانها في المدارس وعلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأدى 750 ألف طالبة وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 في التخصصات المختلفة «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي» في 3111 لجنة، بمشاركة 212 ألفا و951 موظفا، ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان في الامتحانات.