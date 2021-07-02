انتهى مارثوان امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بجميع التخصصات، أمس، ليصبح الشغل الشاغل للأسر والطلاب عن موعد نتيجة الدبلومات الفنيه 2021، وتقدم «الوطن» طرق معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 فور ظهورها

هذه هى طرق معرفة نتيجة الدبلومات الفنيه 2021 فور ظهورها

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها، عن طريق الجلوس وكتابة التخصص الفني سواء كان زراعي أو صناعي أو تجاري أو فندقي، فور ظهور النتيجة، وبحسب تصريحات الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، فإنها من المقرر أن تعلن خلال 10 أيام، حيث ستعرض نتيجة الدبلومات الفنية على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا استعدادا لإعلانها في المدارس وعلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشدد نائب الوزير، على أن أعمال التصحيح تسير على أكمل وجه و بمجرد الانتهاء من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية في جميع الكنترولات، وانتهاء عمليات رصد الدرجات سيجري اعتماد النتيجة وإعلانها.

وخلال الامتحانات، أعلنت وزارة التربية والتعليم، وجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، حيث تم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك، وإحالة تلك الوقائع للشئون القانونية للوزارة للتعامل مع الأمر.

وأجريت امتحانات الدبلومات الفنية 2021، في 3111 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد طلاب 816948 طالبًا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وفي وقت سابق، كشف وزير التعليم للتعليم الفني، عن أن الوزارة تدرس استبدال الدبلوم الفني بنظام الخمس سنوات، وبنظام الثلاث سنوات مع عامين تدريب تكنولوجي عصري مع لغات معاصرة، في خطوة نحو تطوير التعليم الفني، يناسب متطلبات سوق العمل.