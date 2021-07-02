تعد حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية أحد الإجراءات الجديدة التي تتخذها وزارة التعليم لشاغلي الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية، لنقل المعلمين والمعلمات من مكان وظيفتهم الحالي إلى مكان آخر يكون أقرب للمكان الذي يسكن فيه المعلم والمعلمة، وذلك لتسهيل عملية الذهاب والإياب إلى العمل واختصار الوقت والجهد، حيث يقوم المعلمين والمعلمات بتحديد الرغبات الخاصة بهم في النقل بما لا يتجاوز 20 رغبة وترتيب أولوية الرغبات، واختيار المنطقة والمحافظة والمدينة والمدرسة، ويمكنهم الاكتفاء برغبة واحدة للنقل الخارجي وفقما هو متاح.

من جهتها تقوم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالمفاضلة بين المتقدمين لإجراءات النقل حسب آلية خاصة بالوزارة حسب جهات الاختصاص، وتنتهي طلبات حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية بإعلان نتيجة إجراءات النقل لهذا العام، حيث يتم التقديم لرغبات النقل الخارجي عبر نظام «فارس» الإلكتروني، والذي يسمح للراغبين بتقديم الرغبات الخاصة بهم بكل سهولة ويسر.

خطوات التقديم في حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية عبر نظام «فارس»:

- الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني.

- أدخل اسم المستخدم.

- أدخل كلمة المرور.

- أدخل الرمز الظاهر أمامك.

- اضغط على تسجيل الدخول.

- الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

- اضغط على رغبات النقل للمعلمين.

- إدخال رغبات النقل الخارجي.

- تأكد من البيانات الشخصية المدخلة.

- اضغط على خيار موافق لاعتماد البيانات الشخصية.

- ثم اضغط على الإقرار والموافقة.

- اضغط على حفظ.

- اضغط على زر إدخال الرغبات.

- سوف تظهر شاشة المعاينة قبل الإضافة.

- اضغط على زر إضافة لإدخال الرغبات.

- سوف تظهر لك بيانات الرغبات ويتم إختيار مايلي:

حركة النقل الخارجي، الرغبة الأولى إدارة التعليم، القطاع، الرغبة الثانية إدارة التعليم، القطاع، الرغبة الثالثة إدارة التعليم، القطاع، الرغبة الرابعة إدارة التعليم، القطاع.

- يمكن تعبئة الرغبات حتى 20 رغبة.

- بعد تعبئة الرغبات بالترتيب سوف يكون هناك عنصر لم الشمل ويتم تعبئة مايلي:

- هل ترغب بلم الشمل؟.

- سجل الهوية الوطنية للطرف الآخر الراغب في لم الشمل.

- اضغط على زر تطبيق. اضغط على التالي.

- سوف تظهر شاشة معاينة الطلب قبل التنفيذ.

- قم بالتأكد من البيانات المدخلة والرغبات التي تم إختيارها.

- اضغط على زر تنفيذ لاعتماد الرغبات.