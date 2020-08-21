الصحة السعودية: سنمدد التعليم عن بعد حال عدم توفر لقاح لكورونا

أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أنه سيتم تمديد التعليم عن بعد، في حال عدم توفر لقاح لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا حرص المملكة على توفير اللقاح فور التأكد من سلامته بشكل كامل.

وأوضح الربيعة، في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية، أن عدم وجود المدارس خلال الفترة الماضية ساهم في خفض أعداد المصابين بكورونا المستجد.

وأكد الوزير السعودي، أن قرار العودة للدراسة بعد 7 أسابيع يعتمد على تقييم الوضع الصحي، وفي حال عدم توفر لقاح لكورونا المستجد سيتم تمديد التعليم عن بعد.

وأضاف الربيعة، أن السعودية أعطت صحة الإنسان أولوية قصوى خلال الجائحة، والنظام الصحي لديه قدرة على مواجهة أي تطور، لافتا إلى عدم إمكانية التنبؤ بعدد الإصابات في الفترة القادمة.

وتابع المسؤول السعودي قائلا: "نحن حريصون على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وأضفنا خلال الشهور الماضية أكثر من 3500 سرير عناية مركزة في العديد من المستشفيات".

وأشار الربيعة، إلى أن أحد أسباب تجاوز إصابات كورونا المستجد في المملكة حاجز الـ300 ألف حالة هو توفر الفحص للجميع، حيث يصل عدد الفحوصات اليومية إلى 70 ألف فحص، مؤكدا أن معدل الوفيات بكورونا في السعودية هو من ضمن الأقل عالمياً.

وأوضح وزير الصحة السعودي، أن أكثر من 15 ألف شخص قاموا بزيارة العيادات يوميا، وبلغت نسبة التعافي تجاوزت 90%، أما الرقم الساخن 937 استقبل أكثر من 100 ألف اتصال يوميا.