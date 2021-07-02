الجوازات السعودية تصدر قرارات جديدة منها تأشيرات الخروج والعودة

أصدرت الجوازات السعودية قرارات جديدة وهامة لكافة المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنه من الضروروي اتباعها، حيث كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، عبر الحساب الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «عن أنه بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة: إذا كانت محددة بالأشهر «60 ، 90، 120 يوما»، فإن صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام فتحسب من تاريخ الإصدار».

الجوازات السعودية: 1000 ريال غرامة عدم المغادرة خلال صلاحية تأشيرة الخروج النهائي

وأشارت المديرية العامة للجوازات في السعودية إلى أن عدم المغادرة خلال فترة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي يفرض غرامة مالية على المقيم قدرها 1000 ريال.

وأضافت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة 60 يومًا تفرض غرامة 1000 ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم ليتمكن الشخص من إتمام إجراء إلغاء التأشيرة».

الجوازات السعودية توضح مدة صلاحية الإقامة وشروط تجديدها

وكانت الجوازات السعودية قد أوضحت أن صلاحية بطاقة هوية مقيم 5 سنوات من تاريخ الإصدار، مشيرة إلى أن العقوبات المقررة على عدم تجديدها في المواعيد المحددة هي: المرة الأولى توجب غرامة قدرها 500 ريال، وفي المرة الثانية 1000 ريال سعودي، وإذا تكرر الأمر لثالث مرة كانت العقوبة الإبعاد عن المملكة.

ومن شروط تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية، سداد رسوم تجديدها ومخالفة التأخير وسداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل، وتسجيل بصمة وصورة للعامل وأفراد أسرته الذين تجاوز عمرهم 15 سنة حال وجودهم معه، وكذلك صلاحية جواز سفر العامل وقت التجديد، ووجود العامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وألا يكون العامل مسجلا بالنظام «متغيب عن العمل»، وفقًا للجوازات السعودية.