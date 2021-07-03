أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن البدء في تنظيم برنامج تدريبي عن نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) للمتعاملين مع مصلحة الجمارك المصرية مجانا، بالإضافة لحث المستوردين على تقديم الإقرار الجمركي.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، خطوات تقديم الإقرار الجمركي إلكترونيا، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

شروط تقديم الإقرار الجمركي

- لابد وأن يكون لدي المتعامل الجمركي الذي يرغب في استخدام خدمة إدراج البيانات من خلال الإنترنت، بطاقة جمركية صادرة من مكتب خدمة المتعاملين مسجل عليها رقمه الضريبي ونشاطه الجمركي.

- كما لابد وأن يتقدم المتعامل الجمركي إلى مكتب الخدمات الجمركية على شبكة الإنترنت، لسحب استمارة نموذج تسجيل متعامل، حيث يملء النموذج ويسلمه لسكرتارية المكتب.

- ومن بين الشروط المتبعة يجب أن يقوم مدير مكتب الخدمات الجمركية، بإصدار الصلاحية المطلوبة، بعد التأكد من أن الرقم الضريبي للمتعامل، مسجل بالنظام، ويتم إصدار رمز المتعامل بنفس رقمه الضريبي.

خطوات تقديم الإقرار الجمركي

- في البداية يجب الدخول على موقع مصلحة الجمارك الالكترونية هنــا.

- لابد من إنشاء حساب خاص للحصول على خدمة تقديم الإقرار الجمركي، بالضغط هنــــا.

- في الخطوة التالية، فإنه يمكن تسجيل الإقرار وادارته في المنفذ الجمركى الذي يريد المستورد التعامل معه، من خلال الإختيار من الخريطة والقائمة الموضحة على الموقع.

- بعد اتمام عملية التسجيل على الموقع الرسمى لمصلحة الجمارك، قم باختيار تبويب (الخدمات) ومنه يتم اختيار (تخليص جمركى) ثم اضغط على تقديم الأقرار من خلال الرابط التالي بالضغط هنـــا.

- كشرط أساسي للتسجيل، لابد من أن يتم اختيار نوع المنفذ وهم كالتالي ميناء - مطار- منفذ - ميناء جاف - منطقة حرة.

- كذلك يتم اختيار المنطقة الجمركية خلال عملية تقديم الإقرار الجمركي وجاءت المناطق كالتالي (المنطقة الشمالية والغربية - المنطقة الوسطى والجنوبية - المنطقة الشرقية).

- وأخيرا قم باختيار الإدارة المركزية من خلال القائمة التالية: (مطار برج العرب الدولى أو مطار القاهرة قرية البضائع أو مطار أسوان الدولى أو ميناء الإسكندرية البحري أو ميناء الدخيلة البحري أو ميناء سفاجا البحرى أو ميناء غرب بورسعيد أو ميناء شرق بورسعيد أو المنطقة الحرة بالإسماعيلية أو ميناء دمياط، أو ميناء بور توفيق أو ميناء بترول السويس أو ميناء الأدبية أو منفذ السلوم أو المنطقة الحرة بالأدبية أو منطقة العامرية).