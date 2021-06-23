7 مستندات لحصول الأرملة على «تكافل وكرامة».. بينها «إقرار وصاية»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ برنامج «تكافل وكرامة» يستهدف الفئات التي تعاني من ظروف بعينها، موضحة أنّ الوزارة ستضيف 100 ألف مستفيد جديد لبرنامج «تكافل وكرامة»، للوصول بأعداد المستفيدين لـ3.9 أو 4 ملايين، حسب تصريحات الوزيرة لـ«الوطن».

وأوضحت وزارة التضامن أنّ هناك عدة شروط لحصول الأرملة التي توفي زوجها على دعم «تكافل وكرامة»، وبينها ألا تكون الزوجة الأرملة تعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن تتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

شروط حصول الأرملة على دعم «تكافل»

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، وتتمثل موانع الصرف فيما يلي:

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحده المكونة من 4 أفراد.

ـ ملكية أرض زراعية نصف فدان فأكثر.

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ـ إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة.

ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة 3 أو أكثر.

ـ امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع.

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.

ـ مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

ـ تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريا.

المستندات المطلوبة من الأرملة للحصول على «تكافل»

وشددت التضامن على ضرورة تقديم المستندات من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم كما يلي:

- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.