مصادر: زيادة أسعار السجائر تدخل حيز التطبيق بعد 9 أيام

تدخل أسعار السجائر الجديدة حيز التطبيق بعد 9 أيام، وتعد الزيادة المقررة على أسعار السجائر لصالح قانون التأمين الصحي الشامل، الذي تم إقراره في يوليو 2018.

وقال مصدران بشركات السجائر الأجنبية لـ «الوطن»، إن تطبيق الزيادة المقررة على السجائر لصالح قانون التأمين الصحي ستدخل حيز التطبيق يوم 12 يوليو الجاري، وإنه سيتم تحصيل 25 قرشًا على كل علبة سجائر بجميع الأنواع من الشركات.

وأوضح أحد المصدرين أن الزيادة الخاصة بقانون التأمين الصحي، ليست لها علاقة بزيادة الضريبة التي يتم فرضها كل سنة مالية، مشيرا إلى أنه وفقًا للقانون يتم تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر، ولكن هذه القيمة سترتفع للمستهلك لتصل إلى 50 قرشا.

وقال المصدر إنه من المرجح أن يتم الإعلان عن زيادة أسعار السجائر مرة واحدة، تتضمن رسوم التأمين الصحي، ونسبة الزيادة الضريبية.

وأضاف أنه سيكون من غير المنطقى الإعلان عن زيادة الأسعار مرة من أجل رسوم التأمين الصحي، ثم يتم رفعها بعد أسابيع أو أشهر عقب الزيادة الضريبة.

وينص قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره في يوليو 2018 على تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، وفي يوليو الحالي ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول للقانون.

وفيما يتعلق بنسبة الزيادة الضريبية المقررة على السجائر، قال المصدر إنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على الزيادة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تم عقد اجتماعات مع مسؤولي وزارة المالية، خلال الأيام الماضية، من أجل الاستقرار على النسب الخاصة بالشرائح الثلاثة، والتي تتضمن شريحة السجائر الشعبية، والسجائر المتوسطة، ثم الفاخرة.

وتمثل الرسوم والضرائب المفروضة نحو 75% من ثمن علبة السجائر.

وتعد الضرائب التي تفرضها الحكومة على منتجات التبغ والدخان واحدة من أهم موارد الخزانة للدولة، حيث تستهدف وزارة المالية في موازنة العام الحالي تحصيل ضرائب على تلك المنتجات بقيمة 79 مليار جنيه، مقارنة بمستهدف 74.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنتهية الشهر الماضي.