تفاصيل منع دخول المحجبات حفلة شارموفرز الساحل: الفريق حل الأزمة

ما زالت أزمة حفلة شارموفرز الساحل مشتعلة، بعد منع المنظمين للحفل دخول المحجبات من حضور الحفل، الأمر الذي لا يزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، خاصة بعد أن أعلن الفريق رفضه لذلك الأمر ومساندته للمحجبات.

حفلة شارموفرز الساحل.. منع دخول المحجبات: بدأت عبر «إنستجرام»

وبدأت أزمة حفلة شارموفرز الساحل ، عندما تلقى أحمد بهاء، مؤسس الفريق رسائل من بعض الفتيات المحجبات كشفن فيها ما حدث من منظمي الحفل، وإبلاغهم بأن الحفل يقتصر على ارتداء التربون فقط، وليس الحجاب العادي، الذي ترتديه أغلبية النساء.

وأشارت فتاة في حديثها مع أحمد بهاء، عضو الفريق، أن القائمين على الحفل طلبوا الحسابات الشخصية لموقع الإنستجرام الخاص بها، وبكل الراغبات في حضور الحفل، لتُصدم الفتاة برفض دخولها للحفل بسبب ارتدائها الحجاب.

وكتبت الفتاة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حفلة شارموفرز يوم الجمعة 2-7-2021 كلمت الرقم الموجود في البوست علشان أحجز قالتلي ابعتيلي أكونت الإنستجرام بتاع الناس اللي جاية، وبعدها قالتلي الحجاب لا بس التوربون هو اللي ينفع تدخلوا بيه، فاتصلت بيها فقالتلي أنا مش بقولك تجيلي قالعة الحجاب ولا تيجي لابسة بيكيني».

حل المشكلة

وتابعت «أنا بقول الحجاب ممنوع ومش هانسمح بأي حد يدخل المكان بحجاب أيا كان مين، قولتلها يا فندم أنا مينفعش اشترط عليكي تستقبليني على الباب بلبس معين وبرضو إنتي ليه بتفرضي عليا لبس أنا مش قابلاه وبتكلم بمنتهى الذوق، وقولتلها أنا هابلغ شرطة السياحة ونشوف رأيهم إيه في الكلام دا، قالتلي بلغي اللي إنتي عايزاه واعتبري حجزك ملغي وقفلت السكة في وشي».

من جانبه، أعلن فريق شارموفرز رفضه ما حدث، معلنا عدم حضور الحفل، على حساب الفريق بموقع «إنستجرام» قائلا: «إحنا مش موافقين على اللي بيحصل ده. مش هانطلع على المسرح لحد ما القصة تتحل لأن ده ضد مبدأنا»، وبعد موقف أعضاء الفرقة رضخ المنظمون لهم، وأعلنوا دخول المحجبات، وكتبت الفرقة: «بخصوص حفلة بكرة والموقف اللي حصل أمس واللي أكيد ضد مبادئ الباند المشكلة اتحلت».