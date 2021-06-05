تخفيف الحكم على متهم بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» من المؤبد للمشدد 10 سنوات

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، في قضية إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبد الوهاب علي العبادي الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حرق كنيسة بكفر حكيم» بكرداسة، بتخفيف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وأمانة سر طارق فتحي.

يذكر أن المتهمين جميعا في هذه القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم هاربين، وألقي القبض على بعضهم مؤخراً فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

يشار إلى أن النيابة العامة اتهمت المتهمين فى القضية بالتورط في حريق «كنيسة كفر حكيم» بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.