محصول المانجو بالإسماعيلية.. أزمة للمزارعين والتجار و20 جنيهاً أقل سعر

مع بداية شهر يوليو، يبدأ محصول المانجو في التزايد في أسواق الإسماعيلية بشكل تدريجي، إلى أن يصل ذروته في منتصف الشهر، قبل أن يبدأ في الانخفاض مرة أخرى تدريجياً.

السكري أبرز محصول المانجو في الأسواق

وانتشر محصول المانجو في الأسواق بشكل كبير، أبرزه السكري الأبيض والسكري الممتاز، بأسعار متفاوتة بين 25 و35 جنيهاً للكيلو، على حسب جودة الثمار.

كما انتشرت أنواع الصديقة والهندية والنعومي الإسمعلاوي والعويس، بأسعار مختلفة، تتراوح بين 20 وحتى 45 جنيهاً للعويس.

وقال «مدثر عبد الموجود»، تاجر جملة في سوق «المستقبل»، إن محصول المانجو هذا العام لم يتكرر في تاريخ تجارة المانجو، مضيفاً أنه يعمل في تجارة المانجو منذ أكثر من 40 عاماً.

وتابع أن محصول المانجو تأثر بشكل كبير في كل محافظات مصر، من الصعيد في أسوان وقنا، مروراً بالإسكندرية ومطروح ورشيد وإدكو، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة للتجار، لافتاً إلى أن الأزمة التي تؤثر على المزارعين تؤثر أيضاً على التجار.

تاجر: أقل سعر للكيلو 20 جنيه

وقال «محمد السيد»، تاجر مانجو في الإسماعيلية، إن أقل سعر للكيلو هذا العام سيتجاوز 20 جنيهاً، مشيراً إلى أن الظروف الجوية دمَّرت محصول المانجو قبل اكتمال نضجها، وسقطت من على الأشجار في آخر أسبوع من رمضان، وما تبقى فقط كان أقل من ربع المحصول.

وقال إن الإسماعيلية هي أشهر محافظة إنتاجاً لمحصول المانجو، لكن هذا العام انخفض المحصول بشكل كبير، ووصل إلى أقل من الربع، بسبب ظروف وعوامل مختلفة.

وعن حالة اسواق الجملة، قال إنه في الموسم لا تستطيع السيارات الدخول بسبب زيادة أعداد السيارات المحملة بالمانجو، إلا أن هذا العام السوق شبه فارغ من المحصول.