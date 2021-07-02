حادث طائرة شحن من طراز بوينج يعيد التذكير بكوارث الرقم 737

تحطمت طائرة شحن من طراز بوينج 737 فى مدينة هونولولو، عاصمة ولاية هاواي الأمريكية، اليوم، الجمعة، بعد فشل بالمحركات الخاصة بالطائرة، حسبما أفادت تقارير صحفية، وجاء حادث طائرة الشحن من طراز بوينج ليعيد التذكير بالكوارث الكثيرة المرتبطة بهذا الطراز من طائرات بوينج.

حادث طائرة شحن من طراز بوينج

ولم تشر الأنباء حتى الآن إلى حجم الخسائر أو عدد الضحايا جراء حادث طائرة الشحن من طراز بوينج في مدينة هونولولو الأمريكية، لكن عادة ما تواجه الطائرات من طراز بوينج 737 مشكلات بالمحركات الخاصة بها، وكانت أحدث مشكلاتها في مارس الماضي، عندما اضطرت طائرة بوينج من طراز 737 ماكس، التابعة لشركة «أمريكان إيرلاينز» للهبوط اضطراريًا في مطارات «ليبرتي» بولاية نيوجيرسي، بسبب خلل فنى.

وكان نصيب طائرات البوينج 737 من مجموع الكوارث الجوية 181 حادثا ووصل عدد ضحاياها 4000 شخص.

وتفيد الإحصاءات بأن طائرات بوينج 737 تعرضت لحالات خطف أو غيرها من العمليات الإجرامية بلغت 110 حالات راح ضحيتها 575 شخصا.

وتعد الكارثة التي وقعت في 14 سبتمبر 2008 فوق مدينة بيرم في الجزء الأوروبي من روسيا الأضخم في روسيا وراح ضحيتها 88 شخصا.

ووقعت مأساة رهيبة أخرى لطائرة بوينج 737 يوم الـ17 من نوفمبر 2013 في مدينة قازان الروسية، إذ تحطمت الطائرة أثناء هبوطها قادمة من موسكو، ولقي جميع من كان على متنها وهم 44 راكبا، وطاقمها المكون من 6 أشخاص مصرعهم.