إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق العلمين الدولي

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلان، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في منطقة الكيلو 55، على طريق العلمين الدولي، باتجاه العلمين، مساء اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي العلمين النموذجي.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تولت نقل المصابين للمستشفى، وجميعهم من محافظة الجيزة، وهم «هشام جمال جمال خليل»، 28 سنة، يعاني من اشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية واشتباه شلل بالأطراف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«أميره شعبان محمد»، 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«شعبان محمد عبد العزيز»، 47 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«سعدية محمد إمام»، 49 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات القطنية والعنقية والذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«حبيبة شعبان محمد»، 21 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«حمزة هشام جمال»، 4 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«أحلام هشام جمال»، سنة ونصف، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويجري تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، من خلال فريق الطوارئ.

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث، وجارى التعرف على أسباب وملابسات وقوعه، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.