إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في الساحل الشمالى

أصيب 4 مواطنين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى منذ قليل على الطريق الدولي «مطروح - إسكندرية» في الكيلو 58 بالساحل الشمالى، بينهم طفلين توأم.

ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين للعلاج بطوارىء مستشفى الحمام المركزي، وهم: رباب أحمد، 40 سنة، من القاهره الجديدة، مصابة باشتباه كسر بالفك السفلي، واشتباه نزيف بالمخ، وحمزة سامح، 7 سنوات، من القاهرة الجديدة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وشقيق التوأم عمر سامح، 7 سنوات، من القاهرة الجديدة، مصاب بتهتك بالرئة اليسري، واشتباه نزيف داخلي، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وحوا تامرا أجنبية من دولة نيجيريا 20 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني، واشتباه كسر بالحوض.

وانتقل رجال مباحث قسم شرطة الحمام، وشرطة تأمين الطريق الدولى الساحلى، للفحص والتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.