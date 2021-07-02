الحج السعودية: المتعافون من كورونا لا يلزمهم أخذ الجرعة الثانية للقاح

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن المتعافين من كورونا ممن تم قبولهم لأداء مناسك الحج لهذا العام، لا يلزمهم أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ويمكن أن يكتفوا بجرعة واحدة فقط، حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن صحيفة عكاظ السعودية.

يأتي ذلك في الوقت الذي شددت فيه وزارة الحج والعمرة السعودية، على أنه يجب على جميع المتأهلين لأداء الحج هذا العام، الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج، بزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح، من دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

وكشفت وزارة الصحة السعودية أن التطعيمات اللازمة لأداء الحج، هي لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي يعد أحد الشروط الأساسية للتسجيل للحج، مع ضرورة استكمال جرعتي لقاح كوفيد-19.

ونصحت وزارة الصحة بأخذ تطعيمات الحج: «الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية، بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل بداية الحج ليأخذ الجسم مدة كافية لتكوين المناعة، مشيرة إلى أن هذين التطعيمين مهمان، لتشابه الأعراض مع أعراض كورونا.