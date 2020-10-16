تعرف على التصاريح التي تمنحها وزارة الحج السعودية لراغبي أداء العمرة

تبدأ المملكة العربية السعودية يوم الأحد المقبل، المرحلة الثانية من العودة التدريجية لموسم العمرة الحالي، والتي يُسمح خلالها للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة بأداء العمرة والصلوات بالحرم المكي، بمعدل 15 ألف معتمر و40 ألف مصلٍ يوميًا، كما يسمح فيها بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة بالروضة الشريفة.

ومن جهتها طرحت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر تطبيق "إعتمرنا"، آلية الحجز للحصول على تصاريح بالنسبة لمن يرغب فى أداء العمرة أو الزيارة، وشملت تلك التصاريح ما يلى:

1- تصريح أداء العمرة

2- تصريح الصلاة في المسجد الحرام

3- تصريح الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوى بالمدينة المنورة "للرجال"

4- تصريح الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوى بالمدينة المنورة "للسيدات"

5 - تصريح زيارة قبر الرسول صل الله عليه وسلم والسلام عليه.

وقال باسل السيسي، النائب السابق لرئيس غرفة شركات السياحة، إن المرحلة الثانية للعودة التدريجية للعمرة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي بدأت 4 أكتوبر الجاري، وحققت نجاحًا كبيرًا حتى الآن، حيث لم تسجل المملكة أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين جميع من أدى العمرة خلال الأيام الماضية.

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ المملكة العربية السعودية المرحلة الثالثة أول شهر نوفمبر المقبل، والتي سيُسمح خلالها للمواطنين من خارج المملكة بأداء العمرة .

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار المصرية، تنتظر حاليًا إصدار المملكة العربية السعودية للضوابط المنظمة للعمرة لغيرالسعوديين، حتى يتسنى لها وضع الضوابط الخاصة بسفر المواطنين المصريين لأداء العمرة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة قد تقلص عدد أيام برنامج العمرة، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد لأداء العمرة هذا العام، لافتا إلى أن تطورات الإصابات بفيروس كورونا عالميًا، ستكون العامل الحاسم في قرارالمملكة بمنع مواطني بعض الدول من أداء العمرة، فضلًا عن تحديد أعداد التأشيرات الممنوحة لكل دولة والفئات السنية المسموح لها بأداء العمرة.