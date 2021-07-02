محمد رمضان يتسبب في غلق مطعم بدبي: باعتذر

قدم الفنان محمد رمضان، اعتذارا خاصا لإدارة مطعم في دبي، بعد أن تسبب في غلقه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير «إنستجرام» حيث تم غلق المطعم 5 أيام، بعد تجمع الجمهور حوله أثناء غنائه في المكان.

ونشر محمد رمضان، فيديو له أثناء وجوده داخل المطعم، وعلق عليه قائلا: «أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببنا في إغلاق ناموس مكاني المفضل في دبي لمدة خمسة أيام بسبب تجمع جمهوري حولي».

محمد رمضان عن غلق مطعم بدبي: اعتذر

محمد رمضان تسبب في غلق مطعم بدبي

محمد رمضان، كان قد تصدر مؤخرا تريند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بكليبه الجديد «ثابت»؛ إذ تخطى ملايين المشاهدة في الأغنية التي شاركته في موديلز.

أغنية «ثابت» كلمات مصطفى حدوتة، توزيع «كول بكس بوي»، وصور الكليب في استديو المسلمي بمنطقة شبرا منت.

وتقول كلمات الكليب: «مابنمشيش جنب الحيط إحنا بنمشي في نص الشارع.. مبخافش من التخبط لو فيه كلاكس أعمل مش سامع.. لو طلبت بيع هنبيع عمرنا ماهنشتري بايع.. على الأرض نفسنا طويل وبنلعب للوقت الضايع.. ثابت».

وشارك الفنان محمد رمضان، خلال السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «موسى»، الذي شاركه في بطولته سمية الخشاب، وهبة مجدي، وتارا عماد، وسيد رجب، ومنذر ريحانة، وعارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

ودارت أحداث المسلسل حول الشاب «موسى»، الذي يترك بلده سوهاج بعد الطوفان، وينتقل إلى مصر ليعيش حياه جديدة، وتنقلب حياته رأسا على عقب، ولم يحقق المسلسل النجاح المرجو مثلما حدث مع مسلسل «البرنس».