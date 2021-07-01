محمد رمضان من داخل طائرته الخاصة: «الصحة راس مالك»

نشر محمد رمضان عبر «انستجرام» فيديو له من داخل طيارته الخاصة، وهو يأكل طعام صحي، وعلق قائلا: «الصحة راس مالك، اللهم ديمها عالجميع».

محمد رمضان من داخل طيارته الخاصة

ظهر محمد رمضان داخل طيارته الخاصة، وهو يتناول الطعام بمفرده، على أنغام أغنيته «فريساتشي بيبي»، واستعرض أركان الطائرة بمقطع: «مش فاكر آخر مرة استعملت الـID، بنلف العالم International IP، فرعون وساب حضارة تعيش بعديه سنين، ده مجرد واحد في الميه لسه الطريق طويل».

محمد رمضان بتصدر التريند بكليب ثابت

وتصدر محمد رمضان، مؤخرا تريند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بكليبه الجديد «ثابت»؛ إذ تخطى ملايين المشاهدة.

أغنية «ثابت» كلمات مصطفى حدوتة، توزيع «كول بكس بوي»، وصور الكليب في استديو المسلمي بمنطقة شبرا منت.

وتقول كلمات الكليب: «مابنمشيش جنب الحيط احنا بنمشي في نص الشارع.. مبخافش من التخبط لو فيه كلاكس أعمل مش سامع.. لو طلبت بيع هنبيع عمرنا ماهنشتري بايع.. على الأرض نفسنا طويل وبنلعب للوقت الضايع.. ثابت».

مسلسل موسى

وشارك الفنان محمد رمضان، خلال السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «موسى»، الذي شاركه في بطولته مع سمية الخشاب، وهبة مجدي، وتارا عماد، وسيد رجب، ومنذر ريحانة، وعارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

ودارت أحداث المسلسل حول الشاب «موسى»، الذي يترك بلده سوهاج بعد الطوفان، وينتقل إلى مصر ليعيش حياه جديدة، وتنقلب حياته رأسا على عقب.