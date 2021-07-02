سقوط سقف منزل «طبق» الأثري بمدينة رشيد

أعلنت وزارة السياحة والآثار، التفاصيل الكاملة لسقوط سقف منزل طبق الأثري بمدينة رشيد، موضحة أن السقف حديث تماما، وتم عمله أثناء ترميم المنزل عام 2000، مؤكدة أنه من الخشب الأبيض الحديث.

ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه تم تكليف الإدارة المركزية للترميم بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار بضرورة معاينة المنزل واتخاذ اللازم نحو إعادة تركيبه على ما كان عليه قديما، مشيرة إلى أن منزل طبق يقع بشارع الشيخ قنديل برشيد.