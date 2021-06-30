قرار وزاري بفتح باب الدراسات العليا في كلية الأثار بدمياط

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً وزارياً بالموافقة على إصدار اللائحة الداخلية للدراسات العليا في كلية الأثار بجامعة دمياط، بنظام الساعات المعتمدة.

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يتضمن القرار، الذي صدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفعيل برنامج ترميم وصيانة الأثار بمرحلة الدراسات العليا (دبلوم وماجستير ودكتوراه) في كلية الأثار بجامعة دمياط.

وسبق للمجلس الأعلى للجامعات الموافقة في جلسته المنعقدة يوم 19 يونيو الجاري، على لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الأثار، وذلك بناءً على موافقة لجنة قطاع الأثار في اجتماعها الشهري، خلال شهر مايو الماضي.

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وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، بالتهنئة إلى الدكتور حمدان ربيع، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية الأثار، وإلى أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والهيئة المعاونة بمناسبة صدور هذا القرار.

وتُعد كلية الأثار بجامعة دمياط مؤسسة تعليمية حكومية غير هادفة للربح، وتقدم خدمات التعليم العالي في المجالات التي تخدم قطاعات الأثار والسياحة المختلفة في محافظة دمياط وإقليم الدلتا والمدن الساحلية بصفة خاصة، وجمهورية مصر العربية بصفة عامة.

وتقع الكلية داخل الحرم الجامعي لجامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة، بموجب القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1230 لسنة 2018 بإنشاء كلية الأثار بجامعة دمياط.

وتقوم الدراسة في كافة البرامج الدراسية بكلية الأثار بجامعة دمياط على نظام الساعات المعتمدة، وتبلغ 140 ساعة معتمدة لكل برنامج دراسي، ويتم توزيع المقررات الدراسية الإجبارية والاختيارية داخل كل برنامج دراسي على 8 مستويات، ويحدد لكل مستوى دراسي عدد الوحدات الدراسية حسب الخطة الدراسية للبرنامج.

وتُعد اللغة العربية هي لغة الدراسة الرسمية لجميع المقررات في كافة البرامج الدراسية (عدا مقررات اللغات)، وتشتمل الدراسة على ساعات نظرية وأخرى عملية في بعض المقررات الدراسية، وأخرى تدريبات وزيارات ميدانية في بعض المقررات الأخرى، ويمكن للطالب التخرج بعد ثلاثة سنوات، إذا انطبقت عليه الشروط وقام بالتسجيل في الحد الأعلى من المقررات.