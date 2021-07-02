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وزيرة الصحة: لدينا مصنعين لإنتاج مليار جرعة من لقاحات كورونا سنويا

كتب:

شريف سليمان
11:09 م | الجمعة 02 يوليو 2021
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن شهر أغسطس المقبل سيشهد بدء عمليات التلقيح بلقاح «سينوفاك» الصيني المصنع في مصر، موضحةً: «بداية من نفس الشهر سيجرى إنتاج ما يتراوح بين 10 ملايين إلى 15 مليون جرعة شهريا».

وأضافت وزيرة الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية: «مصنع فاكسيرا سينتج خلال الأشهر الست المقبلة 80 مليون جرعة من اللقاح الصيني».

وتابعت: «انتهينا من المصنع الثاني، وجرى تركيب 8 معامل، بسعة تخزين 150 مليون جرعة، بإنتاج يومي يبلغ 3 ملايين جرعة، بإجمالي سنوي يتخطى المليار جرعة، وطرحناه لشراكات دولية حتى يكون 100% من إنتاجه لدول أفريقيا والمنطقة والعالم، وقد يصنع لقاحا مختلفا عن سينوفاك».

وأردفت: «مصر بقى فيها مصنعين تابعين للشركة القابضة فاكسيرا، وهايبقى فيه نقل تكنولوجيا، يعني مش هنستورد المادة الخام وهانصنعها».

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