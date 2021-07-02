الإيمان..تجديدالخطـاب الدينى لمحاربة التطرف

الرئيس السيسى دوماً ما يؤكد على إيمان مصر العميق بأهمية الحوار بين جميع شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، وانفتاحها الدائم على جميع الأديان والطوائف، استناداً إلى تاريخ مصر العريق وفهمه الصحيح للدين، وتعزيز المواطنة على أساس المساواة والتعايش السلمى وحرية الاعتقاد.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العديد من المناسبات على الدعوة لتجديد الخطاب الدينى، وحمّل الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية مسئولية معركة التجديد، لا سيما فى ظل انتشار أعمال التطرف والإرهاب باسم الدين. «الوطن» ترصد فى التايم لاين التالى أبرز تصريحات الرئيس حول تجديد الخطاب الدينى منذ ثورة 30 يونيو 2013.

24 يوليو 2014

«أتحدث إليكم كإنسان مسلم مهموم بدينه ومظاهر الإساءة إليه، هناك من يقتلنا وهم للأسف من حفظة القرآن الكريم، الإسلام هو دين الصدق والإتقان والسماحة».

خلال الاحتفال بليلة القدر

22 يناير2015

«أريد تنقية الخطاب الدينى من الأفكار المغلوطة التى أدت إلى التطرف والإرهاب، ولا أقصد الثوابت الدينية، ولكن الخطاب الدينى الذى يتعامل مع الواقع والتطور الإنسانى».

خلال كلمته بمنتدى

دافوس الاقتصادى

17 أبريل 2015

«لابد من مواجهة الفكر المتطرف بكل قوة، الفكر الخاطئ ليس له مكان على أرض مصر».

خلال كلمة الرئيس

لطلبة الكلية الحربية

8 ديسمبر2015

«نعانى من انفصال الخطاب الدينى عن جوهر الإسلام ذاته، نحن فى احتياج ماس لتحديث الخطاب الدينى لتصويب ما تراكم بداخله عبر السنوات».

خلال الاحتفال بالمولد النبوى

29 يونيو 2016

«أهمية التجدد والبعد عن الجمود، وهناك ضرورة لتصويب الخطاب الدينى ونشر صحيح الدين، الذى يتنافى مع دعاوى القتل والتدمير والتخريب».

احتفالية بمناسبة

ليلة القدر

14 يوليو2016

«مسئولية تجديد الخطاب الدينى مشتركة بين الدولة والمجتمع، وهناك رسالة قوية وواثقة يجب أن ننتبه إليها وهى أن مصر ستقود تغيير الخطاب الدينى فى العالم».

خلال لقائه مع المجموعة الثالثة

من الدارسين بالبرنامج الرئاسى

27 أكتوبر2016

«أوجه الحكومة بالتعاون مع الأزهر والكنيسة وجميع الجهات بالدولة بوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية لوضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الدينى فى إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكل أبعادها الحضارية والتاريخية».

توصيات مؤتمر الشباب

بشرم الشيخ أكتوبر 2016

8 ديسمبر2016

«لابد من تقديم خطاب دينى سمح وسطى يعبر عن الإسلام والمسلمين، بتطوير المسابقات الدينية، وتطبيق وصايا الرسول فى المعاملات».

خلال الاحتفال بالمولد النبوى

4 نوفمبر2018

«مش ممكن مفردات وآليات كان يتم التعامل بها من ألف سنة، تكون صالحة فى عصرنا»

خلال منتدى شباب العالم

6 نوفمبر2018

«انضمام عناصر من الشباب للجماعات الإرهابية فى العالم حالة موجودة حذرت منها مصر منذ أكثر من عشرين عاماً، علماً بأن الإرهاب يمس العالم وأمنه إذا لم تتكاتف الدول لمواجهته ولكن وقتها كان للإرهاب تأثير محلى فقط، والدول التى وقعت فيها أزمات أصبحت حضانات لتوالد مزيد من العناصر والجماعات الإرهابية».

خلال لقائه بوسائل الإعلام الأجنبية

16 فبراير2019

«تحدثت عن أهمية إصلاح الخطاب الدينى، وللمرة الأولى رئيس دولة مسلمة يتحدث بوضوح أمام أكبر مؤسسة دينية، ويطلب هذا الطلب». «عدم تصويب هذا الخطاب سنعانى منه كدول مسلمة، ويعانى منه العالم، وخلال السنوات الماضية رأينا تأثير الفكر المتطرف على الأمن والاستقرار فى العالم كله، كان تأثيره واضحاً فى المنطقة العربية وبعض الدول الأوروبية».

خلال مؤتمر ميونخ للأمن

2 يونيو2019

«هدفنا الأساسى الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب، لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات والمخاطر من جهة أخرى، ولا شك أن الخطاب الدينى الواعى المستنير أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، ولذا فإننا نأمل فى بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة».

الاحتفال بليلة القدر

14 سبتمبر2019

«هناك ضرورة لتماسك الدولة، بشعبها ومؤسساتها: حينما تُضعِّف مؤسسة من مؤسسات الدولة فأنت تُضعِّف نفسك، لأن مصر هى محصلة مؤسساتها.. ما هو رأى الدين فيما ينشر من أكاذيب؟».

خلال جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب

28 يناير2020

«هناك أهمية أن تولى المؤسسات وعلى رأسها الأزهر أهمية لتجديد الخطاب الدينى، لأن التراخى عن الاهتمام بهذا الأمر من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم ليخطفوا عقول الشباب ويدلسوا عليهم أحكام الشريعة السمحة وينقلوا لهم التفسير الخاطئ للقرآن والسنة».

خلال مؤتمر الأزهر

لتجديد الفكر الإسلامى

28 أكتوبر2020

«شريعة الإسلام السمحة تقوم على أساس البناء لا الهدم، وعلى علماء الدين مهمة تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين فى مواجهة دعاة الشر».

خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف