وزيرة الصحة: لا يمكن تجنب تحور دلتا.. «هيدخل العالم كله»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه لا يُمكن تجنب دخول سلالة دلتا من فيروس كورونا إلى مصر مطلقًا، لأنها سوف تنتشر في كل العالم، ولكن من ضمن إجراءات مصر، وضع قائمة بالدول المتفشي فيها هذه السلالة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإجراء تحليل للمسافرين القادمين من هذه الدول عند وصولهم إلى مصر، موضحة أنهم اكتشفوا بعض الحالات وأعادوهم إلى بلادهم مرة أخرى.

وأضافت «زايد»، في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، أنه في حالة أن يكون المصاب مصريًا يُحتجز داخل مصر في مستشفيات عزل معينة، موضحة أن المصريين الذين عزلوهم بعد الشك في إصابتهم بتحور دلتا، ثبت أنهم ليسوا مصابين بهذا التحور، معقبة: «لكن تحور دلتا كدة كدة هيخش العالم كله، وبدأ يكون هو الأساسي في كثير من الدول».

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن ما يفرق بين دلتا والسلالات الأخرى سرعة الانتشار، ولكن حدة المرض لا يوجد تغيير فيها، لافتة إلى أن أعراضه تكون في الجهاز الهضمي أكثر من الجهاز التنفسي.