عاجل.. الصحة العالمية: رصدنا تحور «ألفا» من كورونا في مصر.. و«دلتا» لم يصل

تحدث الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع الإصابات بسلالة «دلتا» المتحور من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في بلدان عديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا رغم تلقيح عدد كبير من المواطنين، فذكر أن هذا الأمر يرجع لقدرات هذه الدول على تتبع التسلسل الجيني بشكل أكبر للفيروس وزيادة معدلات الاكتشاف.

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه قد تكون كثير من الإصابات المرصودة في هذه الدولة هي إصابات بمتحور «دلتا» لكن هذا لايعني أنها تشهد موجات أخرى من الإصابة بها خاصة أنها وصلت إلى معدلات تغطية واسعة باللقاح بين مواطنيها.

وأردف استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك أهمية كبيرة للقاحات في تقليل معدل الإصابات والدليل على ذلك تراجع معدلات الإصابات في كثير من البلدان التي تلقت لقاحات على نطاق أوسع بين مواطنيها، كما أن كثير من الدراسات أكدت أن متحور «دلتا» يستجيب للقاحات، وتلقي اللقاح يقلل من شدة الاصابات ويقلل الوفيات.

وأوضح أن متحور «دلتا» لم يرصد في مصر حتى الآن وفقاً للمعلومات التي وصلت لمنظمة الصحة العالمية رغم رصده في عدد من بلدان المنطقة وشرق المتوسط وما رصد فقط هو متحور«ألفا» الذي ظهر في المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي، مشددًا على أهمية تقوية انظمة الترصد في البلدان وتتبع التسلسل الجيني للفيروسات.

وتابع: «قد يظهر هذا المتحور في مصر لكن الفيصل في ذلك تقوية أنظمة التتبع والترصد الصحية في البلدان واختبارات التسلسل الجيني وتتبع الحالات والمخالطين لهم وعزلها»، موضحًا أن الجرعتين من اللقاحات كافيتين حتى الآن وليس هناك حاجة لجرعة ثالثة لأي شخص، «حتى الآن الجرعتان كافيتان، ويتم إجراء فحوصات وقياس مستوى المناعة لدى الجسم الذي تلقى الجرعتين، ووجدنا أن الذين تلقوا اللقاحات ما زالت مناعتهم قوية، وقد نصل للجرعة الثالثة إذا احتجنا لها».