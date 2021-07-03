وزيرة الصحة: سنبدأ علاج أول 10 حالات مصابة بضمور العضلات خلال أيام

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن جرعات علاج مرضى ضمور العضلات متوفرة وموجودة، وكل الحالات التي أصغر من عامين سوف تدخل تقييم اللجنة، وإذا انطبقت عليها الشروط سوف تحصل على العلاج، لافتة إلى أن أول 10 حالات سيحصلون على العلاج خلال أيام، وبالفعل تم اختيار أول 10 حالات من 32 حالة تنطبق عليهم الشروط.

وأضافت «زايد»، في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، أن الحالات الجديدة سوف تخضع لآلية الاختيار عند ظهورها، وهناك أموال تكفي لعلاجها، مشيرة إلى أنه بالنسبة للأطفال أكبر من سن سنتين، فإنهم يحصلون على علاج مدى الحياة، وقريبًا سيتم الإعلان عن هذا الأمر لتكون جودة الحياة أفضل بالنسبة لهم، مشددة على أن علاج هذه الحالات ليس سهلًا.

وشددت وزيرة الصحة والسكان، على أنه ليس كل الدول تستطيع تحمل علاج تصل قيمته إلى 3 ملايين دولار للجرعة الواحدة، ولكن الإرادة السياسية المصرية تجلت في الكثير من الأمور، وحلتها، و«بالإرادة السياسية تحدث معجزات، وما حدث في أزمة مرض الضمور العضلي لفتة إنسانية بكل معنى الكلمة، والرئيس أصر على هذا توفير العلاج، وتابع كل التفاصيل»، لافتة إلى أن وزارة الصحة لم يكن لديها القدرة المالية لدعم علاج هؤلاء الأطفال.