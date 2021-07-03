عودة السياحة الأجنبية بمطروح.. توافد وفود من كازخستان بطائرات شارتر

تتدفق السياحة الأجنبية إلى محافظة مطروح، مع وصول وفد سياحي، أمس، إلى مطار مطروح الدولى، قادما من دولة كازخستان، لتستمر الأفواج السياحة الأجنبية الخارجية التى تشهدها مطروح في التدفق إلى المحافظة أسبوعيا بشكل منتظم، مع ما تتمتع به المحافظة من إمكانيات سياحية تؤهلها لاحتلال مكانتها السياحية العالمية، وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة استقبلت، أمس الجمعة، للأسبوع الثالث على التوالي، خامس طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان مباشرة إلى مطار مطروح، تحمل على متنها 124 سائحا من كازاخستانى، وتستقبلهم عدد من الفنادق السياحية الكبرى بالمحافظة، في إطار موسم الصيف السياحى بالمحافظة.

برنامج سياحى لسياح كازخستان في مطروح

فتحت محافظة مطروح أذرعها للسياحة الأجنبية من كازخستان والتى تستقبلها مطروح بأعداد غفيرة ومنتظمة لأول مرة خلال العام الجارى، وتنظم الفنادق السياحية برنامجا سياحيا موسعا للأفواج، لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة مطروح، ومن بينها حمام كليوباترا، ومتحف روميل الذى يضم مقتنيات القائد الألمانى فى الحرب العالمية الثانية روميل، خلال تواجده فى كهف يطل على ساحل البحر بمدينة مرسى مطروح، وهضبة عجيبة، غرب مطروح، ومتحف آثار مطروح الجديد، الذى يضم قطعا أثرية من العصور الرومانية واليونانية، والفرعونية.

سيوة والعلمين مزارات سياحية لسياح كازخستان بمطروح

وتعد واحة سيوة، ومدينة العلمين من أهم المناطق السياحية التى تجذب الوفود السياحية في محافظة مطروح، للاستمتاع بالمناطق الأثرية والسياحية بسيوة، وهو ما أكده محافظ مطروح، ومنها عين كليوباترا، وجبل الموتى، وقلعة شالى «سيوة القديمة»، ورحلات السفارى إلى بئر واحد في بحر الرمال الأعظم، والاستحمام بالعيون الساخنة، وزيارة معبد آمون، وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وزيارة العلمين مقابر الحرب العالمية الثانية، لدول الحلفاء ودول المحور ومتحف العلمين الحربى، فى ظل وجود المعظمة الألمانية، والمعظمة الإيطالية، ومقابر دول الكومنولث، والتى يوجد بها رفات الجنود الذين شاركوا فى الحرب العالمية الثانية في معركة العلمين الشهيرة، كما يجرى تنظيم رحلات للاستمتاع بالمناظر الطبيعية في مرسى مطروح، وزيارة العديد من الأسواق التجارية، وشارع إسكندرية، والمعالم الرئيسية بمحافظة مطروح، ليكون برنامجا شاملا يستمتع من خلاله السياح الأجانب على مدار أسبوع كامل ببرنامج سياحى ترفيهى ما بين الفندق والبلاج، وزيارات المناطق السياحية المتنوعة بنطاق المحافظة.