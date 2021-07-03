عاجل.. إصابة الفنانة ليلى طاهر بكورونا

أعلن الإعلامي محمود سعد، إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنها كانت ستظهر معه في حلقة الجمعة من برنامجه «آخر النهار» المذاع على قناة النهار الفضائية، إلا أنها لن تظهر بسبب الإصابة.

وأوضح «سعد»، أن انتشار الفيروس يشكل خطورة على الجميع، مشيرا إلى أنه تحدث مع الفنانة ليلى طاهر، وكشفت له عن إصابتها بكورونا، وسوف ينتظرها حتى تتعافى ويجري معها حوارًا.

وأشار إلى أن الإعلامي وائل الإبراشي، أصيب بكورونا منذ 6 شهور، وتحدث معه مؤخرا، وما زال «تعبان وبيتكلم بصعوبة»، ويجب على الجميع أن يتخذ الإجراءات الاحترازية لأن المصابين مروا بتجربة صعبة، وعلى سبيل المثال الفنانة دلال عبدالعزيز ما زالت في العناية المركزة، و«محدش يعرف إية الحالة»، بحسب تصريحاته.