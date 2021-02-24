من بينهن ليلى طاهر.. تعرف على زيجات الفنان يوسف شعبان

يصارع الفنان يوسف شعبان خلال الساعات الماضية، وباء فيروس كورونا الذي أصيب به ونقل على إثره، إلى مستشفى الهرم بحي الجيزة، في حالة خطرة حيث تم وضعه فى العناية المركزة.

حياة يوسف شعبان الاجتماعية مليئة بالقصص والحكايات نظرا لدخوله عالم الفن منذ فترة شبابه، وخلال تلك الفترة تزوج أربع مرات من بينهن فنانات وأيضا سيدات عرب.

الزوجة الأولى

تزوج شعبان فى المرة الأولى من الفنانة ليلى طاهر، ووقع الانفصال بينهما بعد 4 سنوات من الزواج، ولم تدم الزيجة بسبب تدخلات شعبان الفنية فى حياة ليلى طاهر التى لم تكن قادرة على تحملها.

الزوجة الثانية

أما الزيجة الثانية فكانت من نادية إسماعيل شيرين، ابنة الأميرة فوزية شقيقة ملك مصر الراحل فاروق، وأنجب منها ابنة هي «سيناء».

الزوجة الثالثة

الزيجة الثالثة كانت من نصيب الفنانة الراحلة سهام فتحي، ولم تدم الزيجة طويلا بسبب أيضا الغيرة الفنية رغم أنه جعلها تبتعد عن التمثيل لفترات طويلة.

الزوجة الرابعة

وأخيرا اختتم يوسف شعبان زيجاته من الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها زينب ومراد.

يوسف شعبان مرتبط بشكل كبير بابنته ايمان، وهى التى تراعاه بعد أن أصيب بفيروس كورونا ورافقت خلال الساعات الماضية وكشفت لـ«الوطن» كواليس إصابته التى جاءت بعد عودته من لبنان لتصويره مسلسل «عش الدبابير» الذى من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان الكريم.

وأشارت إلى أنه يعاني حتى الآن في صعوبة بالتنفس، ويعمل الأطباء في المستشفى على وضع البروتوكول العلاجي الخاص به، والمناسب لحالته الصحية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال يوسف شعبان التى تم عرضها كان فيلم «المشخصاتي 2» والذى عرض عام 2016 مع الفنان تامر عبدالمنعم وفشل الفيلم فى تحقيق أي إيرادات تذكر.