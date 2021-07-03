شوقي غريب: محمد صلاح كان يرغب في المشاركة بالأولمبياد وليفربول رفض

قال الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعد إعلان قائمة المنتخب الأولمبي، إنه كان يتمنى ضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد لاعب جالطة سراي التركي، إلى القائمة النهائية قبل التوجه إلى طوكيو للمشاركة في أولمبياد 2020: «كان فيه رغبة شديدة عندهم، لكن مصطفى كان عنده مباريات في تصفيات دوري أبطال أوروبا وحاول ينضم، ومحمد صلاح كان يرغب في الانضمام لنا لكن لم نوفق».

وأضاف شوقي غريب خلال تصريحات تلفزيونية: «أشكر نادي اتحاد جدة السعودي على سماحه بانضمام أحمد حجازي لنا، وهو ما أسعدنا كثيرًا، أما بالنسبة للاعبي الأهلي، فإننا حصلنا على استثناء من الاتحاد الدولي مدته يومين حتى ينضم لاعبو الأهلي لنا، كان يجب أن نصل إلى اليابان في 17 يوليو وهو موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، وسمح الاتحاد لنا بالوصول في موعد أقصاه 19 يوليو».

وتابع: «مش هنخالط حد، ولازم نتعزل 3 أيام قبل المباراة ونسقنا مع سيد عبدالحفيظ وإدارة النادي بخصوص لاعبيه الأربعة الموجودين في قائمة المنتخب والذين سيشاركون في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا»، لافتًا إلى أن مجموعة المنتخب الوطني في البطولة صعبة للغاية حيث تضم قائمة المنتخب الأولمبي الإسباني 6 لاعبين في الفريق الأول.

وأردف: «المنتخب الإسباني مرشح للحصول على ميدالية، أما تشكيلة منتخبنا فقد ضمت العناصر التي فازت ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت الـ23 سنة ودعمناهم بـ3 لاعبين في مراكز لم يكن لاعبوه يشاركون بصفة مستمرة، فقد كنا نحتاج التدعيم بالأفضل وحصلنا على خدمات أفضل لاعب في مصر».