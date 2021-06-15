شوقي غريب: ليفربول صاحب القرار الأخير في مشاركة «صلاح» بالأولمبياد

صرح الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بأن هناك 8 لاعبين فوق السن الأوليمبي، يفكر في اختيار 3 منهم للمشاركة مع المنتخب بـ«الأولمبياد» القادمة، على رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال «غريب»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إنهم أرسلوا خطاب إلى إدارة ليفربول لإعلامهم برغبة المنتخب في استقدام «صلاح»، موضحًا أن إدارة النادي ردت على هذا الخطاب بخطاب آخر، جاء فيه أنهم بحاجة لمعرفة جدول مباريات البطولة، لافتًا إلى أنهم ردوا على ذلك بخطاب آخر تضمن مواعيد المباريات والتدريبات.

وقال المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي: « إن آخر رد وصل إليهم من إدارة ليفربول أخبرونا فيه أنهم يدرسون الأمر مع صلاح نفسه»، مؤكدًا أن المنتخب لم يرسل هذا الخطاب بالأساس، من أجل رغبة «صلاح» وجديته في المشاركة مع منتخب بلاده بتلك البطولة.

وأضاف: «صلاح جد جدا في الموضوع ده، ومتحمس جدا للمشاركة مع منتخب بلاده ومتحمس إنه يبقى موجود في محفل عالمي كبير»، موضحًا أن هذه البطولة تعتبر أكبر محفل عالمي بعد كأس العالم، معلنًا أنهم ينتظرون الرد الأخير لإدارة ليفربول بهذا الأمر، لأنها صاحبة القرار فيه.

وأشار«غريب» إلى أنه في البداية وضع قائمة من 20 لاعب للاختيار من بينهم الثلاثة الكبار، قبل أن يحصرهم إلى 14 لاعب ثم 8 لاعبين، موضحًا أنه يُجرى حاليًا استطلاع آراء هؤلاء اللاعبين بصفة ودية حول المشاركة مع المنتخب، مصرحًا أن اللاعب الوحيد الذي تم مراسلته بصفة رسمية حتى الآن محمد صلاح فقط.