تقرير أمريكي: 900 ألف شخص يواجهون المجاعة في إقليم تيجراي

يواجه 900 ألف شخص في إقليم تيجراي الإثيوبي خطر المجاعة، جراء الصراع بين سلطات الإقليم والحكومة الإثيوبية، وفقا لتقديرات أمريكية.

وأوضحت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، أن أزمة الجوع في إقليم تيجراي، هي الأسوأ في العالم منذ عقد، مشيرة إلى أن تداعيات المجاعة الجديدة مرعبة، قائلة «إن ملايين الأشخاص الآخرين في خطر».

ووفقا لتقديرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن الأوضاع في إقليم تيجراي ستتجه للأسوأ خلال الأشهر المقبلة، تزامنا مع دخول إقليم تيجراي فترات صعبة من يوليو وحتى سبتمبر المقبل، حال عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الأكثر احتياجا.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، فإن العدد الفعلي للأشخاص الذين يواجهون خطرا، غير معروف، مرجعة السبب إلى القتال النشط والقيود المفروضة على الوصول، التي تمنع عمال الإغاثة من الوصول إلى جميع أنحاء إقليم تيجراي، الذي يبلغ عدد سكانه 6 مليون شخص.

من جانبها، قالت الحكومة الإثيوبية إنها قدمت مساعدات غذائية لملايين الأشخاص في إقليم تيجراي، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه لا يوجد جوعى بالإقليم.

فيما قال سكان تيجراي وبعض المراقبين إن ما يحدث في الإقليم تجويع قسري.

كما وصف شهود عيان قيام الجنود الإثيوبيين، بدعم من جنود من إريتريا المجاورة، بمنعهم من زراعة حقولهم أو نهب محاصيلهم أو حرقها منذ اندلاع الصراع في نوفمبر من العام الماضى 2020.

يشار إلى أن الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة، أعلنت في وقت سابق من يونيو الجارِ، أن أكثر من 350 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة في تيجراي.

جدير بالذكر أن الحكومة الإثيوبية، شنت غارة جوية عسكرية الأسبوع الجارِ على سوق مزدحمة في الإقليم أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 64 شخصا.