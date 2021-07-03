اعتذار محمد رمضان وإصابة ليلى طاهر بكورونا.. الأحداث الفنية خلال 24 ساعة

شهد الوسط الفني، خلال الـ24 ساعة الماضية، عددًا كبيرًا من الأحداث، التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتراوحت بين حوادث وشائعات وفيروس كورونا، الذي أصيبت به الفنانة ليلى طاهر.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أهم الأحداث على الساحة الفنية، في 24 ساعة، على النحو التالي:

إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا

أصيبت الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا، وأكد مصدر مقرب من ليلى طاهر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حالة الفنانة الصحية مستقرة، وتتلقى بروتوكول العلاج في منزلها.

شائعة مرض عمرو دياب

تداول رواد السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية شائعة بشأن معاناة الفنان عمرو دياب من بعض المشاكل في المعدة، وإجرائه منظارًَا في أحد المستشفيات الكبرى.

ونفى الهضبة هذه الأنباء، بإحيائه حفل زفاف في إحدى الفنادق الكبرى، وهو ما تزامن مع وقت إعلان شائعة مرضه.

محمد رمضان يتسبب في غلق مطعم

تسبب الفنان محمد رمضان، في غلق أحد المطاعم في دبي لمدة 5 أيام، بعد أن تجمع الجمهور حوله، مخالفًا بذلك إجراءات كورونا الاحترازية.

ونشر «رمضان» اعتذارًا لمالكي المطعم عبر «انستجرام»، قائلا: «أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببنا في إغلاق ناموس مكاني المفضل في دبي لمدة خمسة أيام بسبب تجمع جمهوري حولي».

وفاة رمسيس مرزوق

رحل أمس الجمعة، عن عالمنا مدير التصوير رمسيس مرزوق.

وقال الفنان سامح الصريطي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن السينما المصرية فقدت فنانًا كبيرًا ورائدًا من رواد التصوير السينمائي، قائلًا: «رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق، وهذه آخر لقطة له مع أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق».

مختل يحطم سيارة الإعلامي محمد نشأت

أعلن الإعلامي محمد نشأت عبر حسابه على «فيس بوك»، تعرضه لحادث تحطيم سيارته من قِبل مختل في الشارع.

ونشر «نشأت» صورا من سيارته على فيس بوك، قائلا: «إلى من يهمه الأمر، فى واحد مختل عقليا يرتدى جلبابا مقطعا فى شارع مصر حلوان الزراعى بالمعادى ماشى فى الشارع يكسر فى العربيات».

وأضاف: «هو كسرلى عربيتى وكذا عربية تانية برجاء سرعة القبض عليه لأنه يسبب خطرا على باقى الناس، وقدر الله وما شاء فعل والحمد لله».