4 ملايين دولار ثمن معلومات عن «القوسي» القيادي بـ «القاعدة» الإرهابي

أعلنت واشنطن، أمس الجمعة، عن مكافأة تصل إلى 4 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوسي، القيادي البارز في تنظيم «القاعدة» الإرهابي، ويتلقى الأوامر من قيادة التنظيم في إيران، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودعا حساب «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إلى تقديم معلومات عن الإرهابي المطلوب للعدالة.

«مكافآت من أجل العدالة»: الإرهابي ترك السودان ليعيث خرابا في اليمن

وأضاف«مكافآت من أجل العدالة»، أن الإرهابي ترك السودان ليتلقى الأوامر من قيادة القاعدة في إيران ليعيث خرابا في اليمن وأهله، مشيرة إلى أن القوسي يعرف أيضا باسم الشيخ حبيب السوداني ومحمد صلاح أحمد.

وظهر «القوسي»، في التسجيلات المصورة للتنظيم، مشجعا على شن الهجمات المنفردة ضد الولايات المتحدة، ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى التبليغ نصيا عبر واتساب أو تلجرام أو سجنال.