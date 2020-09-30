الخارجية الأمريكية: مكافأة 5 ملايين دولار للقبض على وزير فنزويلي

أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأتين تصل قيمتهما إلى 5 ملايين دولار، لكل منهما، مقابل معلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال أو إدانة وزير الكهرباء الفنزويلي السابق ونائبه.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان اليوم الأربعاء: "تعلن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عن مكافأت تصل إلى 5 ملايين دولار لكل منها، للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة لويس ألفريدو موتا دومينجيز وإوستيكيو خوسيه لوجو جوميز"، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأوضح وزير الخارجية أنه تم تعيين موتا دومينجيز رئيسًا للمؤسسة الوطنية للكهرباء في فنزويلا عام 2015، قببل تعيينه بعد ذلك بوقت قصير وزيرًا للكهرباء.

وأضاف بومبيو: "شغل لوجو جوميز منصب نائب وزير المالية والاستثمار والتحالف الاستراتيجي في وزارة الكهرباء، وكذلك مدير المشتريات في شركة كوربويليك برئاسة موتا دومينغيز".

أقيل موتا دومينجيز، العام الماضي، بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا. وتأتي تحركات الخارجية الأمريكية بعد اتهام المسؤولين الفنزويليين أمام القضاء في فلوريدا، بالحصول على رشاوى مقابل تمرير عقود شراء بقيمة 60 مليون دولار مع كوربويليك.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن توسيع قائمة العقوبات ضد فنزويلا. وفرضت قيودًا جديدة على خمسة مواطنين فنزويليين، وقالت إنها أدرجت 47 فردًا وكيانًا قانونيًا ضمن القائمة السوداء.

ومن أيام، عاودت وزارة الخارجية الأميركية، التذكير بعرضها السخيّ بمنح مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على زعيم تنظيم داعش الجديد، حجي عبد الله.

وقال الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في تغريدة على "تويتر": "حجي عبد الله إرهابي وخائن. فينبغي على الذي يكره الإرهاب ويمقت الخيانة أن يبلّغ عنه. نريد أن نعرف منه عن قادة داعش الجدد. جائزة 10 ملايين دولار – لا تفوتكم".