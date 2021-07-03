بدء استقبال أوراق المتقدمين بمدرسة «تمريض الإسماعيلية» اليوم

بدأت مدرسة تمريض الإسماعيلية، اليوم، في تلقي أوراق وطلبات التقدم للمدرسة من الطلاب خريجو المرحلة الإعدادية.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن المرحلة الأولى من تلقي الطلبات تستمر على مدار 3 أيام ابتداءً من اليوم حتى الاثنين المقبل، للحاصلين على درجات في الشهادة الإعدادية من 280 درجة حتى 275 درجة كحد أدنى.

وأضاف أنه حال عدم استكمال العدد المطلوب علب مدار ثلاثة أيام سيتم تخفيض الحد الأدنى أي أقل من 275 درجة لحين استكمال العدد وإغلاق باب تلقي الأوراق.

وطالب أولياء الأمور مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد أثناء فترات الانتظار، حفاظاً على الطلبة وأولياء الأمور والعاملين بالمدرسة.

وأشار إلى أن العمل بالقرار الوزاري رقم 558 لسنة 2020 والذى ينص على خفض سن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمقدار 6 أشهر واستثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من أفراد «الجيش ،الشرطة ، والجيش الأبيض» من جميع شروط القبول فيما عدا الكشف الطبي مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب بشهادة معتمدة ومختومة.

وتضمنت شروط التقدم للمدرسة حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وأن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

كما تضمنت الالتزام بقبول الطلبة الحاصلين علي الأعلى مجموع أولًا، ثم اجتياز اختيار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي، وأن يكون مصري الجنسية، ويوقع على تعهد بالتفرغ للدراسة بالمدرسة بموجب إقرار من ولي الأمر.