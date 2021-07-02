الكشف الطبي مجاناً على 1284 مواطناً بقرية الإسماعيلية في دمياط

نظمت مديرية الصحة بمحافظة دمياط قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بدمياط، أنه تم خلال يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، تنظيم قافلة طبية بقرية الإسماعيلية، التابعة لمركز كفر سعد، أسفرت عن تحويل 21 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 17 حالة أخرى، بالإضافة إلى إجراء 576 تحليلاً معملياً، وفحص20 حالة بالأشعة، و22 حالة أخرى بالسونار.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في وقت سابق، عن خطة تنفيذ قوافل طبية شاملة بعدد من القرى بنطاق المحافظة، خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك استكمالاً لسلسلة القوافل التى يجري تنفيذها تباعاً، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق، وتخفيف الضغط على المستشفيات.

تتضمن القوافل عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى وحدتين للأشعة والسونار، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ووسط إجراءات وقائية واحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.