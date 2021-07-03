عادل العمدة عن أهمية بيان 3 يوليو: مصر كانت رايحة في طريق الانهيار

قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنَّ يوم 3 يوليو هو ذكرى عودة الروح للدولة المصرية، إذ ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي الخطاب الذي أعلن فيه تخلص مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أنَّ محاولتها للسيطرة على العقول المصرية كان أبرز تحديات هذه الفترة: «مصر كانت بتتخطف ورايحة في طريق الانهيار».

مصر كانت تتعرض لمحاولة هدم منظمة وممنهجة من الجماعة الإرهابية

وأضاف «العمدة»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أنَّ الجماعة الإرهابية عملت على إيجاد حالة من عدم الاستقرار في المجتمع، وكانت مصر تتعرض لمحاولة هدم منظمة وممنهجة من هذه الجماعة، إذ اختارت الإخوان بعض العناصر لتغيير فكرهم وثقافتهم لكي يكونوا النواة والبداية لمحاولات التغيير.

وتابع المستسشار بأكاديمية ناصر العسكرية: «الإخوان زعمت أن الخلاف معها هو خلاف مع الإسلام، ونجحت في بعض الفترات في مخططاتها، وكان غياب الأمن الداخلي لفترة معينة تحديًا كبيرًا للقوات المسلحة، التي كانت بين نارين، فقد كانت تعمل على حماية الشعب المصري الذي كان يتعرض لاغتصاب فكري وكان من الضروري التعامل معه، لكنها ضبطت نفسها بطريقة احترافية شديدة».

وأردف «العمدة»: «مصر كانت بتتخطف ورايحة في طريق الانهيار، واستطاعت القوات المسلحة المساهمة في حماية الأهداف الحيوية بالدولة المصرية»، مشددًا على أن الجماعة الإرهابية كانت تستهدف تغييب العقل المصري لتنفيذ مآرب ومخططات الأخرين بأدوات مصرية.

وأوضح «العمدة»، أنَّ 3 يوليو 2013 شهد جمعية عمومية للشعب المصري، لإنقاذ مصر من الجماعة الإرهابية، وبالفعل أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خارطة الطريق والتي كان نتاجها وصول مصر إلى ما تصبو إليه، حتى أنَّها فاقت التوقعات، وهو ما يدل على أن الدولة المصرية تفكر جيدًا وتمتلك مقومات النجاح المستندة إلى بناء قوات مسلحة مصرية وقرار سياسي حر وجيد ومسار اقتصادي ناجح.